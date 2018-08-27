Akar: TSK Her Türlü Gayreti Göstermeye Devam Edecek
Milli Savunma Bakanı Akar, "Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com