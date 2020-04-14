Akar, TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemleri değerlendirdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi. Kaynak: AA