Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile ayrı ayrı görüştü, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Bektanov'u kabul etti.