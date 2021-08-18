Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile görüştü
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Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile görüştü

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile ayrı ayrı görüştü, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Bektanov'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile ayrı ayrı görüştü, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Bektanov'u kabul etti.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor.

Togo Savunma Bakanı Marguerite Gnakade, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile ayrı ayrı görüşen Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Bektanov'u da kabul etti.???????

Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile görüştü
Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile görüştü
Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile görüştü
Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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