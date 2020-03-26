Akar talimat verdi, Bakanlığa bağlı fabrikalarda maske üretimi arttı
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Hulusi Akar, Koronavirüs, Güncel

Akar talimat verdi, Bakanlığa bağlı fabrikalarda maske üretimi arttı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi.

26.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:32
Akar talimat verdi, Bakanlığa bağlı fabrikalarda maske üretimi arttı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun talep gören maskelerin üretimine yönelik Akar'ın verdiği talimat üzerine, Bakanlığa bağlı dikimevleri ile MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü, çalışmalarına hız kazandırdı.

Kauçuk temelli, viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiği MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğünde tek kullanımlık maskelerin üretimine yönelik çalışmalar artırıldı.

"N95 maskelerin üretimi için de çalışmalar sürüyor"

Fabrika Müdürü Turgay Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin maske ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Maske üretim kapasitelerini iki kat artırdıklarını belirten Topaloğlu, "Cerrahi maske dediğimiz, bez maske üretimine yönelik yeni bir tezgahı daha kuruyoruz. Böylelikle günlük üretim kapasitemizi 100-150 bine çıkaracağız. Ayrıca, aylık 15 bin civarında panaromik ve KBRN maskeleri üretiyoruz. Piyasadaki altyapıyı da kullanmak suretiyle tüm bu üretim oranlarını iki, üç katına çıkarmak mümkün" diye konuştu.

Topaloğlu, KBRN maskelerde kullanılan alüminyum gövdeli süzgeçler ve panoramik maskelerde kullanılan plastik gövdeli süzgeçler ile ilgili yıllık 800 bin üretim kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

Özellikle sağlık personelinin kullandığı, daha üst koruma sağlayan, "N95" olarak bilinen maskelerin üretimi için bir tezgah daha kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Topaloğlu, böylelikle günde 30 bin civarında üretebileceklerini ifade etti.

Topaloğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karışılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, faaliyetler sırasında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken tüm önlemleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Dikimevlerinde tek kullanımlık maske üretimi başladı

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı dikimevlerinde de tek kullanımlık maske üretimine başlandı.

Dikimevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışan işçiler, tek kullanımlık bez maske üretimini sürdürüyor.

Üretim bandında aralıklarla çalışan işçilerin, görev yaptıkları alanda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor. İşçilerin ateşleri de hem fabrikaya girişlerinde hem de çalışmaları sırasında ölçülerek kayıt altına alınıyor ve takip ediliyor.

Yapılan çalışmaların ardından Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerinde günlük bez maske imalatının 400-500 bin seviyesine çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakanlığı ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgınla ilgili alınan önlemlere yönelik çalışmaların planlandığı ve yönetildiği COVİD-19 ile Mücadele Merkezi'ndeki (COMMER) açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlgili birimlerimize her türlü maskenin imalatı için gerekli talimatları verdik. Şu anda maske imalatı büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra fabrikalarımızda antibakteriyel sıvı üretimi de başlamış durumdadır. Bunu da yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Önce birliklerimizle, daha sonra da diğer kurum ve kuruluşlarla bunları paylaşacağız. Üretimi olabildiğince yükselterek, sadece silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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