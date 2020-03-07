Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunması HATAY - Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
07.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:01
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunması
HATAY - Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA