Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu
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Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunması HATAY - Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

07.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:01
Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı ve beraberindeki komutanların sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunması

HATAY - Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu
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