Akar: "(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Akar: "Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım."Akar: "(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Akar: "Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım."
Akar: "(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım."
Akar: "Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı