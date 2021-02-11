Akar: "(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı"
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Akar: "(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı"

11.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:54

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Akar: "Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım."Akar: "(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Akar: "Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım."

Akar: "(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım."

Akar: "Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım."

Akar: '(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı'
Akar: '(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı'
Akar: '(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı'
Akar: '(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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