Akar - Stoltenberg görüşmesi
- Görüşmeden detaylar BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
- Görüşmeden detaylar BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Kaynak: AA
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