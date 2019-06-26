Akar - Stoltenberg görüşmesi

Akar - Stoltenberg görüşmesi

- Görüşmeden detaylar BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Akar - Stoltenberg görüşmesi

- Görüşmeden detaylar BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Kaynak: AA
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