Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için...
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Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

09.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:21

Milli Savunma Bakanı 'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (8)

Akar, Gallup'un verilerine göre, Rakka ve Haseke'de yerel halkın Barış Pınarı Harekatını destekleme oranının yüzde 57 olduğunu belirtti.

Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için çalışıyor"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için...
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