Akar: "Savunma ve güvenlik konusunda sayın Bahçeli'ye bazı konuda bilgiler sunduk"

Akar: "Savunma ve güvenlik konusunda sayın Bahçeli'ye bazı konuda bilgiler sunduk"

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti. (3)

Kaynak: AA
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