Akar: "Savunma ve güvenlik konusunda sayın Bahçeli'ye bazı konuda bilgiler sunduk"
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti. (3)
Kaynak: AA
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