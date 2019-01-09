Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında ele alındı.

Kaynak: AA