Akar: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin Harekat Merkezi'ne gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyon hakkında bilgi alması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin Harekat Merkezi'ne gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyon hakkında bilgi alması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü. Akar: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz. Kaynak: AA