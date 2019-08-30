Akar: "(Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3) Irak'ın kuzeyinde 676 terörist etkisiz hale getirildi"

30.08.2019 09:13

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın törenin yapıldığı salona gelmesi

Saygı duruşunda bulunulması

İstiklal Marşı'nın okunması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir üst rütbeye terfi eden personele rütbe işaretlerini vermesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın pençesi teröristlerin ensesinde. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Kaynak: AA