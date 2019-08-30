Akar: "(Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3) Irak'ın kuzeyinde 676 terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın törenin yapıldığı salona gelmesi Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir üst rütbeye terfi eden personele rütbe işaretlerini vermesi ANKARA - Milli...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın törenin yapıldığı salona gelmesi
Saygı duruşunda bulunulması
İstiklal Marşı'nın okunması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir üst rütbeye terfi eden personele rütbe işaretlerini vermesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın pençesi teröristlerin ensesinde. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.