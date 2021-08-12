Akar, Pakistanlı yetkililerle güvenlik iş birliği konusunu görüştü

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyareti çerçevesinde bu ülkedeki yetkililerle görüştü.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyareti çerçevesinde bu ülkedeki yetkililerle görüştü.

Akar, İslamabat'ta Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile görüştü. Görüşmede savunma sanayi alanında iki ülke arasındaki iş birliği düzeyinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Akar, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemi üzerinde durdu.

Akar, terörizm ve özellikle FETÖ terör örgütüyle mücadelede ortak girişimlerin şart olduğunu belirtti.

Akar İslamabat'ta Pakistan Başbakanı İmran Han ile de bir araya geldi. Pakistan Savunma Bakanı Jalal'ın da hazır bulunduğu görüşmede taraflar, ikili konular, bölgesel savunma ayrıca savunma ve güvenlik alanında iş birliği konusunu görüştü.

Görüşmede Akar, Pakistan ile Türkiye arasındaki tarihi bağlara işaret ederek, "İki ülke halkı keder ve sevincinde ortaktır. Orman yangınları sırasında Pakistan'ın dayanışma mesajı bize güç verdi. " dedi.

İslamabat'ta resmi temasları çerçevesinde Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de görüşen Akar, Pakistan'ın bağımsızlık gününü kutlayarak MİLGEM Projesinin ilk gemisinin suya indirilmesi törenine katılması amacıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetini Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'ye iletti.

MİLGEM Projesinin ilk gemisinin suya indirilmesi töreni pazar günü İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: Habermetre