İSLAMABAD - Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi
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İSLAMABAD - Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi

İSLAMABAD - Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi
Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.

Akar, Pakistan ziyareti kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.

Başbakan İmran Han ile görüşmesinin ardından Akar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Alvi tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Akar tarafından Alvi'ye, pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek Pakistan MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi BABÜR'ün denize indirilme törenine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti iletildi.

İSLAMABAD - Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi
İSLAMABAD - Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi
İSLAMABAD - Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi
İSLAMABAD - Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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