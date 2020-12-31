Akar: Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine...
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Akar: Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine...

31.12.2020 08:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 08:47
Akar: Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine...

Akar: Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz.

Akar: Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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