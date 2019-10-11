Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

11.10.2019 15:28

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın Stoltenberg ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Bakan Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA