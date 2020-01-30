Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti
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Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.

30.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:24
Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı , NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.

Akar, Milli Savunma Bakanlığında Wolters ile bir araya geldi.

Konuk komutanın Bakanlık şeref defterini imzalamasının ardından yapılan görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti
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