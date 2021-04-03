Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi
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Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi. Bin 995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceleyen Akar ve Komutanlar sabah saatlerinde sınır hattında ve ötesinde görev yapan birlik komutanları ile toplantı yaptı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Gökçeada'daki komando birliğinde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından Şırnak'a geldi.

Geceyi 23. Piyade Tümen Komutanlığında geçiren Akar ve TSK komuta kademesi Bin 995 rakımlı Namaz Dağı'na da çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Akar beraberindeki Komutanlarla sabah saatlerinde ise 23. Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi'nde bir araya geldi. Akar ve TSK Komuta Kademesi burada sınır hattında ve ötesinde görev yapan birlik komutanları ile toplantı yaptı.

-İHA-

Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi
Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi
Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi
Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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