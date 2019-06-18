Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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