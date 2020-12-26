Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile bir araya geldi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Trablus'ta El Meşri ile de görüştü.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı