Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir "acizlik" ve "zafiyet"tir
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Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir "acizlik" ve "zafiyet"tir

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Libya Mutabakatı'na tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etmesini bir "acizlik" ve "zafiyet" olarak değerlendirdi.

09.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:59
Akar: Libya'nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi bir

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile arasında imzalanan Libya Mutabakatı'na tepki gösteren 'ın, Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etmesini bir "acizlik" ve "zafiyet" olarak değerlendirdi.


Taraflara bu konuda sükunet, sabır, akıl ve mantıkla olaylara yaklaşmayı öneren Akar, "Uluslararası hukuka uygunluğu tavsiye ediyoruz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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