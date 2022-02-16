Akar, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü - Haberler
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Akar, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü

AA, Sarp Özer - Güncel
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Akar, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

İlk olarak Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile bir araya gelen Akar, daha sonra Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

AA / Sarp Özer - Güncel

Hulusi Akar, Letonya, Milli, Güncel, Haberler

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