Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir...
Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabası içerisindeyiz.
24.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:41
Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabası içerisindeyiz." - ANKARA
Kaynak: İHA