Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir... Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabası içerisindeyiz.

Akar: "(Kovid-19 ile mücadele) Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabası içerisindeyiz." - ANKARA Kaynak: İHA