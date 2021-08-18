Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü
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Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

- Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü
Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü
Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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