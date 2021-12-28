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Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi

Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi
AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Priştine'de Savunma Bakanlığının ardından Cumhurbaşkanlığına geçti.

Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edilen Akar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, Türkiye'nin Kosova'nın barış ve istikrarına verdiği önemi belirtti.

Türkiye ve Kosova arasında savunma, güvenlik ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin önemini de dile getiren Akar, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasından duyulan rahatsızlığı ifade etti, bunun Kosova'nın başka ülkeler tarafından tanınmasına engel olduğunu kaydetti.

Bakan Akar, FETÖ ile mücadeleyle ilgili somut tedbirler alınmasına da vurgu yaptı.

Türkçe diyaloğu

Öte yandan görüşmenin başlangıcında Bakan Akar ile Cumhurbaşkanı Osmani arasında "Türkçe" konusunda sıcak, samimi bir diyalog gerçekleşti.

Kullandığı birkaç Türkçe ifadenin ardından "Türkçemi biraz daha geliştirmem, daha Türkçe öğrenmem gerek." diyen Osmani'ye Bakan Akar, "Türkçeniz gayet iyi, tebrik ediyorum." karşılığını verdi.

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AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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