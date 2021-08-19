Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
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Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Akar tarafından görüşmede Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan vazgeçmesinin önemine değinildi, yıllardır denenmiş ve başarısız olmuş girişimler yerine egemen, eşit ve bağımsız iki devletli çözümün gerekliliğine vurgu yapıldığı belirtildi. Bakan Akar'ın ayrıca, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi garantörlük haklarını da kullanarak KKTC'nin hak ve hukukunu korumaya devam edeceği, bunları hiçbir şekilde çiğnetmeyeceği, bu konudaki tavrının açık olduğu ve 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada bulunduğunu da ifade ettiği öğrenildi. - ANKARA

Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü - Haberler
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