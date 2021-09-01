Orgeneral Güler: "Tahliye görevi TSK'nın başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir"
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Orgeneral Güler: "Tahliye görevi TSK'nın başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir"

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün konuşması Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli personelin Türkiye'ye dönüşleri nedeniyle Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında tören düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün konuşması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli personelin Türkiye'ye dönüşleri nedeniyle Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında tören düzenlendi. (1)

Orgeneral Güler: 'Tahliye görevi TSK'nın başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir'
Orgeneral Güler: 'Tahliye görevi TSK'nın başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir'
Orgeneral Güler: 'Tahliye görevi TSK'nın başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir'
Orgeneral Güler: 'Tahliye görevi TSK'nın başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir'
Orgeneral Güler: 'Tahliye görevi TSK'nın başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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Orgeneral Güler: "Tahliye görevi TSK'nın başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir" - Haberler
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