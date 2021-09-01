Orgeneral Güler: "Tahliye görevi TSK'nın başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir"
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün konuşması Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli personelin Türkiye'ye dönüşleri nedeniyle Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında tören düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün konuşması
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli personelin Türkiye'ye dönüşleri nedeniyle Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında tören düzenlendi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin