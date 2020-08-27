Akar: "Kendi sınırlarımızda kalmak kaydıyla hakkımızı, hukukumuzu istiyoruz, diğer taraftan da bir... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması (6) ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması (6) ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (6) Akar: "Tatbikatlarla, benzer girişimlerle Türkiye'nin, TSK'nın faaliyetlerini engellemek, değiştirmek gibi şeyleri düşünmek boş bir hayaldir." Akar: "(Fransa'nın açıklamaları) Kabadayılık dönemi geçti, kabadayılıkla bazı hareketleri yaptırmaya zorlamak gibi şansınız yok." Akar: "Kendi sınırlarımızda kalmak kaydıyla hakkımızı, hukukumuzu istiyoruz, diğer taraftan da bir damla suyunu dahi vermeyiz, hakkımızı yedirmeyiz" Kaynak: AA