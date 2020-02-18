Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti
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Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

18.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:32
Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı , Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Akar'ın konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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