Akar, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh ile görüştü

30.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Samdech Pichey Sena Tea Banh ile bir araya geldi.

Akar, Tea Banh'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çaldığı törende konuk bakan Tea Banh tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı. Tea Banh'ın şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan bir araya geldi, sonrasında heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki savunma iş birliği konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA