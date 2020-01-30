Akar, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh ile görüştü
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Akar, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Samdech Pichey Sena Tea Banh ile bir araya geldi.

30.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:16
Akar, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , ve Savunma Bakanı Samdech Pichey Sena Tea Banh ile bir araya geldi.

Akar, Tea Banh'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çaldığı törende konuk bakan Tea Banh tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı. Tea Banh'ın şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan bir araya geldi, sonrasında heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki savunma iş birliği konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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