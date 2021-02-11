Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları"
11.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:46
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı