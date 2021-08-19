Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü
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Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı Sadun ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayiinde iş birliği konuları ele alındı.

Türkiye ve Irak arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları ile yüzlerce yıllık tarihi geçmişe vurgu yapılan görüşmede Akar tarafından, terör örgütü PKK'nın hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturduğu, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınır ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutları ve halkını korumakla, terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın ayrıca terörle mücadelede hak, hukuk ve karşılıklı saygı içinde gerçekleştirilecek iş birliğinin önemine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Irak Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı ile ortak eğitim ve tatbikatların artırılmasına, tedarik, lojistik, bakım ve onarım dahil savunma sanayii alanında iş birliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yaptığı belirtildi.

Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü
Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü
Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü
Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü
Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü - Haberler
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