Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolarla Hatay'da bir araya geldi. Akar'ın komandolara hitabı sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak. Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak. Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle mücadeleyi sürdürmektedir" dedi.

Kaynak: AA