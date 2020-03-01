Akar: "(İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri...
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Akar: "(İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması HATAY - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

01.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:15
Akar:

Milli Savunma Bakanı 'ın açıklaması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da açıklamalarda bulundu. (2)

Akar: "()Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın"

Akar: "(İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır"

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Akar: "(İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri...
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