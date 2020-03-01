Akar: "(İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması HATAY - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması HATAY - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da açıklamalarda bulundu. (2)
Akar: "(İdlib)Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın"
Akar: "(İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır"
Kaynak: AA