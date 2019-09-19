Akar: Güvenli bölge konusunda geciktirme olursa ABD ile çalışmalar biter

19.09.2019 22:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile güvenli bölge tesisi çalışmalarına ilişkin, "Müzakere ve ortak çalışmalara, amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter." dedi.



Milli Savunma Bakanlığı'nda Gaziler Günü töreninde konuşan Akar, 'Fırat'ın doğusunda 30-40 kilometre derinlikte, ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış güvenli bölge, barış koridoru kurulmasını amaçladıklarını' belirterek şunları kaydetti Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle