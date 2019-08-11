Akar: Gücümüzü kuvvetimizi kimse test etmesin

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateyninde yaptığı açıklamada, "KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunacağız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin" dedi.

11.08.2019 09:55
Akar: Gücümüzü kuvvetimizi kimse test etmesin

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateyninde yaptığı açıklamada, "KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunacağız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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