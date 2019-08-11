Akar: Gücümüzü kuvvetimizi kimse test etmesin

11.08.2019 09:55

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateyninde yaptığı açıklamada, "KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunacağız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin" dedi.