Akar: F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık; Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz

Akar: F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık; Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile tartışılan F-35 ve Patriot konularıyla ilgili Ankara'nın planı olduğunu söyledi.

02.10.2019 14:31
Akar: F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık; Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile tartışılan F-35 ve Patriot konularıyla ilgili Ankara'nın planı olduğunu söyledi.


Savunmada milli kaynaklara yönelineceği mesajı veren Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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