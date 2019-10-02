Akar: F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık; Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz

02.10.2019 14:31

Milli Savunma Bakanı Akar, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile tartışılan F-35 ve Patriot konularıyla ilgili Ankara'nın planı olduğunu söyledi.



Savunmada milli kaynaklara yönelineceği mesajı veren Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi. Euronews.com'da Görüntüle