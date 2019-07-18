Akar: "Erbil'deki alçak saldırıyı müteakip Kandil'e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava...
Akar: "Erbil'deki alçak saldırıyı müteakip Kandil'e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi.
Akar: "Erbil'deki alçak saldırıyı müteakip Kandil'e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi."
Kaynak: AA
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