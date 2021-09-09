Akar: "Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakkımıza ve hukukumuza yönelik ciddi riskler içeren birtakım stratejiler izlenmekte"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları" Sempozyumuna katıldı.