Akar: "Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakkımıza ve hukukumuza yönelik ciddi riskler içeren birtakım stratejiler izlenmekte"
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Akar: "Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakkımıza ve hukukumuza yönelik ciddi riskler içeren birtakım stratejiler izlenmekte"

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları" Sempozyumuna katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları" Sempozyumuna katıldı. (1)

"Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakkımıza ve hukukumuza yönelik ciddi riskler içeren birtakım stratejiler izlenmekte olduğunu da yakından görmekteyiz, takip etmekteyiz"

Akar: 'Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakkımıza ve hukukumuza yönelik ciddi riskler içeren birtakım stratejiler izlenmekte'
Akar: 'Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakkımıza ve hukukumuza yönelik ciddi riskler içeren birtakım stratejiler izlenmekte'
Akar: 'Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakkımıza ve hukukumuza yönelik ciddi riskler içeren birtakım stratejiler izlenmekte'
Akar: 'Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakkımıza ve hukukumuza yönelik ciddi riskler içeren birtakım stratejiler izlenmekte'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir.
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Akar: "Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakkımıza ve hukukumuza yönelik ciddi riskler içeren birtakım stratejiler izlenmekte" - Haberler
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