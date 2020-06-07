Akar: Dünyada koronavirüsle mücadelede TSK en başarılı durumda
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Akar: Dünyada koronavirüsle mücadelede TSK en başarılı durumda

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler sayesinde dünyada en az vaka görülen ordular arasında yer aldı.

Akar: Dünyada koronavirüsle mücadelede TSK en başarılı durumda
07.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:21

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler sayesinde dünyada en az vaka görülen ordular arasında yer aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri en başarılı durumda. Şu ana kadar gelinen noktada rakamlara bakıldığında gerçekten övünülecek bir durum var. Bu gerçekten büyük bir başarıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde aldığı tedbirler sayesinde, yaklaşık 500 bin kişilik TSK'da pozitif vaka sayıları çok düşük seviyelerde tutuldu. Personel sayısına göre en az vaka görülen TSK, bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı.

Koronavirüsle mücadelede ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve izlemenin yanı sıra planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getirildi. Koronavirüsün yanı sıra terörle mücadelesini de aksatmadan sürdüren TSK'da virüsün operasyon bölgelerine sıçramamasına yönelik de önemli tedbir alındı. Operasyon bölgelerindeki tüm birliklerde ilave tedbirler uygulanırken Suriye'nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekat alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi. Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi.Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Kalkanı harekat bölgelerinde yoğun şekilde bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı eğitimler gerçekleştirildi. Harekat bölgesinden yurt içine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup daha sonra içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirler alındı. Suriye'de bulunan birliklere, ateş ölçerler, koruyucu sağlık malzemeleri gönderildi, harekat bölgesine seyyar banyo ve çamaşır üniteleri sevk edildi.'YERİNDE KAL' PRENSİBİ HAYATA GEÇİRİLDİBakanlık tarafından salgın nedeniyle 'yerinde kal' prensibi hayata geçirildi. Sıkı ve sert şekilde uygulanan tedbirler kapsamında tüm atama ve görevlendirmeler iptal edildi. Milli Savunma Üniversitesine bağlı okullar tatil edilirken erbaş ve erlerin hafta sonu izinleri durduruldu. Ayrıca milli ve uluslararası tatbikatlar ertelendi. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara da ziyaretçi alınmadı. Orduevleri ve misafirhanelere, görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmezken, günü birlik girişlere de izin verilmedi. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarına girişlerin kontrolü için termal kameralar yerleştirildi. Bunlarla birlikte gemilerde izolasyon yapıldı ve pilotlar vardiyalı çalıştı.KIŞLALARDA YOĞUN ÖNLEM Vatani görevlerini yerine getiren askerlerin virüsten korunması için de kışlalarda önemli tedbirler aldı. Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılırken yatakhaneler ve ortak kullanım alanları seyreltilerek yeniden planlandı. Alınan tedbirler kışlalarda kararlılıkla uygulanırken 100 binden fazla gencin yer değiştirmesini engellemek, toplum sağlığını riske atmamak ve yurt genelindeki kararlı mücadeleyi aksatmamak için Kasım 2019 celp ve sevk döneminin hizmet süreleri bir ay uzatıldı. Buna bağlı olarak da yeni celpler ertelendi. Yurt genelindeki koronavirüs ile mücadele çalışmalarına da önemli katkı sağlayan bu uygulamanın ardından ertelenen terhisler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Terhis olacak gençler kışladan ayrılmadan önce 14 gün gözetim altında tutulurken yeni celplerle gelecek yükümlülere de PCR testi uygulandı.Bu arada Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumlarda ve askeri dikimevlerinde 40 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretildi. Üretilen malzemeler sadece Mehmetçiğin değil halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.'BU BÜYÜK BİR BAŞARI'

TSK'nın koronavirüsle mücadelede başarılı bir mücadele verdiğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri en başarılı durumda. Şu ana kadar gelinen noktada rakamlara bakıldığında gerçekten övünülecek bir durum var. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Bundan dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de bireysel ve kurumsal tedbirlere harfiyen uymalarından dolayı da en içten duygularla teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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