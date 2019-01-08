Akar-Dundford Görüşmesi

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın gelişleri

Akar ve Dunford'un defteri imzalaması

Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu"

Akar tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği" vurgulandı.

Görüşmede, Akar tarafından "Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" dile getirildi.

Kaynak: AA