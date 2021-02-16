Akar: "Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın...
16.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:20
Akar: "Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.
Akar: "Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz