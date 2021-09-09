Akar: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na katıldı.