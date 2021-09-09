Akar: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur"
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Akar: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur"

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na katıldı. (5)

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur"

Akar: 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur'
Akar: 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur'
Akar: 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur'
Akar: 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda konuştu: (1)
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nda konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar: 'Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir.
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Akar: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur" - Haberler
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