Akar: "(Doğu Akdeniz) Bizim sınırlarımız belli, kurallarımızı koyduk. Bunları ihlal ederseniz,... Akar: "(Doğu Akdeniz) Bizim sınırlarımız belli, kurallarımızı koyduk. Bunları ihlal ederseniz, bunlara karşı bir tecavüz olursa bizim yapacaklarımız da belli. Fakat biz bunu istemediğimizi, diyalogdan yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz.

Akar: "(Doğu Akdeniz) Bizim sınırlarımız belli, kurallarımızı koyduk. Bunları ihlal ederseniz, bunlara karşı bir tecavüz olursa bizim yapacaklarımız da belli. Fakat biz bunu istemediğimizi, diyalogdan yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz." Kaynak: AA