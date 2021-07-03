Akar'dan Ünye-Akkuş yoluna destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akar'dan Ünye-Akkuş yoluna destek

Akar'dan Ünye-Akkuş yoluna destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ordu'nun Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, Akkuş ilçesinde bulunan üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Ordu'nun Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, Akkuş ilçesinde bulunan üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Akkuş ilçesinde bulunan odaya kayıtlı tüm meslek grubundaki üyeler ile bir araya gelen Başkan Akar, üyelerine her konuda desteğini yineleyerek sorunların çözüme kavuşması için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

"Ünye- Akkuş yolu ticaret için önemlidir"

Düzenlenen program sonrası konuşan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Bizim burada ki amacımız şehirler arası istişareleri sağlamak, Ünye-Akkuş arasındaki turizm ve ticareti geliştirmektir. Yol bizim en büyük önceliğimiz ve yol olmazsa olmazımızdır. Akkuş- Niksar yolunun daha modern bir yol olması gerekiyor. Bizim bu toplantılardaki amacımız artık esnafımızın iş adamımızın ufkunu açmak çeşitli istişareler yapmaktır. Bizim gayemiz sanayi ye ham madde üretimi değil. Bizim gayemiz buradaki insanların bir araya gelip fabrika kurup dünyaya daha güzel daha modern ürünler üreterek e-ticaret yapıp daha fazla katkıda sağlamasıdır. Dışarıda yaşayan Akkuşluların tekrar bölgeye gelip bölgede istihdam etmesi tek derdimizdir. O yüzden biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Dışarıdan iş insanlarımız gelsin ve orman ve hayvancılıkla ilgili istihdam alanları kursunlar. Hatta birkaç arkadaşımız bir araya geldi. Hayvancılık ile ilgili tesis kuruyorlar. Aynı şekilde ormancılıkla ilgili yarı mamul ürünleri üretip dünyaya satılırsa buranın istihdam ve gelişmesine önemli katkı sunacaktı" dedi.

Programda konuşan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise," Biz bölgemizin istihdam ve kalkınabilir potansiyelini Akkuşlu esnaflarımızla bir araya gelerek Başkan Akar'ın önderliğinde görüşme gerçekleştirdik. Tabii, bölgemizde yatırım ve istihdamın önemini bir kez daha vurgulayarak yatırımcılarımızı her zaman ilçemize davet ediyoruz. Burada önemli olan kalkınmasını her zaman düşündüğümüz şehrimizdir" diye konuştu. - ORDU

Akar'dan Ünye-Akkuş yoluna destek
Akar'dan Ünye-Akkuş yoluna destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Kartal Tibet Civan Canova Selin Şekerci
Spor Mesut Özil Diego Costa Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akar'dan Ünye-Akkuş yoluna destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 19:04:18. #1.14#

title