Akar'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu
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Akar'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

Akar'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu
09.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

Akar, şehit generalin 72 yaşındaki annesi Esma Erdoğan ile telefonda görüştü. Şehit generale Allah'tan rahmet dileyen Akar, başsağlığı dileklerini sundu.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanmış, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

1 Ocak 1969'da İstanbul'da doğan Erdoğan, 2019 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğgeneralliğe terfi etmiş, 47'nci Komando Tugay Komutanlığına atanmıştı.

Kaynak: AA

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