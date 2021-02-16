Akar'dan Operasyon ve 13 Vatandaşın İnfaz Edilmesi Açıklaması
16.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:49
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak Kürt Bölgesindeki, PKK'nın önemli üslenme bölgelerinden olan, Gara Dağına düzenlediği operasyonda 48 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak Kürt Bölgesindeki, PKK'nın önemli üslenme bölgelerinden olan, Gara Dağına düzenlediği operasyonda 48 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı. MSB Hulusi Akar, operasyonda daha önce PKK tarafından kaçırılan 13 asker ve polisin cesedine ulaşıldığını belirtti
Kaynak: DailyMotion.com