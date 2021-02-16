Akar'dan Operasyon ve 13 Vatandaşın İnfaz Edilmesi Açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak Kürt Bölgesindeki, PKK'nın önemli üslenme bölgelerinden olan, Gara Dağına düzenlediği operasyonda 48 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı. MSB Hulusi Akar, operasyonda daha önce PKK tarafından kaçırılan 13 asker ve polisin cesedine ulaşıldığını belirtti

Kaynak: DailyMotion.com