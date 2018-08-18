Milli Savunma Bakanı Akar'dan Münbiç Açıklaması: ABD ile Ortak Eğitimler Yakın Zamanda Başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam ediliyor" dedi.

"ORTAK EĞİTİMLER YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam ediliyor. Bu çerçevede, müteakip safhada başlaması planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik olarak her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.