Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile sınır hattına ziyaret
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile sınır hattına ziyaret - Haber
İngiltere, Suriye, İdlib, Güncel

Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile sınır hattına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile rejimin saldırıları sonucu İdlib'deki evlerini terk ederek zorlu arazi ve hava şartlarında yaşamak zorunda kalan Suriyelilerin karşılaştıkları trajediyi Suriye sınırına gelerek yerinde inceledi.

13.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:40
Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile sınır hattına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile rejimin saldırıları sonucu İdlib'deki evlerini terk ederek zorlu arazi ve hava şartlarında yaşamak zorunda kalan Suriyelilerin karşılaştıkları trajediyi Suriye sınırına gelerek yerinde inceledi.

Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile geldiği Hatay'da, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'da incelemelerde bulundu.

2. Hudut Alayı bölgesindeki karakola gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, karakol komutanına Türk bayrağı armağan etti. Karakol komutanı da verilen emaneti öperek teslim aldı.

Şeref defterinin imzalanmasının ardından Akar ve konuk bakan, gözetleme kulesine çıktı. Hudut tekmili alınmasının ardından Akar ve İngiliz mevkidaşı buradan, sınırın Suriye tarafındaki Atme Kampı'nı inceledi.

Vali Doğan'dan faaliyetlere ilişkin bilgi

Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından Akar ve Wallace'a kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rejimin saldırılarının ardından bölgeden kaçan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan masum insanların bölgede barınmasıyla kendiliğinden oluşan kampta insanların zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını bildiren Doğan, kamplardakilerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarının Türk yardım kuruluşları tarafından karşılandığını söyledi.

Doğan, rejimin saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon masum insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktararak, son 2 ayda yaklaşık 3 bin yardım tırının bölgeye gittiğini dile getirdi.

Rejimin saldırıları sebebiyle 7 defa yer değiştirmek zorunda kalanların bulunduğunu anlatan Doğan, bu insanların son olarak Atme Kampı'na geldiğini kaydetti.

Bakan Akar, daha sonra Wallace ve beraberindekilerle toplantı yaptı. Toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy de katıldı.

İngiliz Bakan'dan destek

Toplantıda Wallace, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakoluna Bakan Akar ile gelerek bölgede yaşanan trajediyi yerinde görme fırsatı bulduğunu belirterek, İdlib'deki çatışmanın durdurulmasına katkı maksadıyla hem BM Güvenlik Konseyi hem de NATO'da, Türkiye'nin başlattığı askeri harekatı destekleyici tavır aldıklarını söyledi.

İnsani yardım faaliyetlerine de önemli oranda katkı sağladıklarını bildiren Wallace, hem milli olarak hem de NATO'daki faaliyetler üzerinden Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Yardım çalışmalarına övgü

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy de saldırılardan kaçan insanların burada çok zorlu şartlarda yaşamaya çalıştığını, gerekli altyapının bulunmaması nedeniyle büyük sıkıntıların ortaya çıktığını ifade etti.

Ateşkesin sağlanması ile bölgede bir rahatlama yaşandığını dile getiren Kennedy, kamptaki çocuk nüfusunun yüzde 60'tan fazla olduğunu, Türkiye'nin Suriyelilere yardım konusunda olağanüstü bir iş çıkardığını belirtti.

Kennedy, uluslararası kamuoyunun Türkiye'nin üstlendiği yükün farkına vararak öncelikle İdlib'de göçü tetikleyen çatışmanın sona erdirilmesi ve insani yardım konusunda Türkiye'nin yanında olması gerektiğini söyledi.

İncelemelerin ardından Hatay'dan ayrılan Wallace, Akar tarafından uğurlandı.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile sınır hattına ziyaret

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile sınır hattına ziyaret

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Haber
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Haber
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar Haber
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri...
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Burcu Kıratlı Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Metin Oktay Ünal Karaman Dorukhan Toköz Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile sınır hattına ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 18:50:15. #1.14#