Akar'dan güvenli bölge yorumu: ABD ile görüşmelerin önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz

Akar'dan güvenli bölge yorumu: ABD ile görüşmelerin önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye'de güvenli bölge kurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

07.08.2019 13:11
Akar'dan güvenli bölge yorumu: ABD ile görüşmelerin önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye'de güvenli bölge kurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Akar, Büyükelçiler Konferansı'nın yapıldığı otele gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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